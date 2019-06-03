Медведев поручил представить предложения об улучшении контроля за средствами нацпроектов

ГОРКИ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности рассмотреть предложения о совершенствовании контроля расходования средств на национальные проекты. Об этом он сказал на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

"По подготовке дополнительных нормативных решений, в частности по наделению дополнительными полномочиями [в сфере контроля расходования средств нацпроектов] - будь то казначейство или другие структуры, - я готов предложения рассмотреть, - подчеркнул глава кабмина. - У меня просьба вместе с Министерством финансов, вместе с казначейством соответствующие предложения подготовить".

"Что же касается в целом контроля, то опыт показывает, что, даже несмотря на систему банковского сопровождения и казначейского сопровождения как альтернативы банковскому, все равно существуют всякого рода узкие места, лакуны, как принято говорить, разные способы избежать применения российского законодательства или какие-то манипуляции осуществить, где есть место для мониторинга, чем занимается ваша служба, отслеживая соответствующие операции, и впоследствии - для решений, принимаемых либо на уровне исполнительной власти, либо по правоохранительной линии", - также заявил Медведев.

Чиханчин рассказал премьеру о работе Росфинмониторинга по организации контроля движения финансовых средств, направленных на реализацию национальных проектов, и сделал ряд предложений по оптимизации этого процесса. В частности, он указал на необходимость прозрачной системы ценообразования в этой сфере.

"Конечно, необходимо рассматривать с министерствами и ведомствами систему прозрачного ценообразования, - сказал глава ведомства. - Нам бы хотелось, чтобы все-таки, когда прошло заключение контракта, основной исполнитель предоставил хотя бы общую смету, где мы увидели бы основные затраты, накладные и все социальные платежи. Это нам дает уже более конкретные возможности".

Раздельный учет

Кроме того, он выступил за раздельный учет расходов по государственным контрактам, реализуемым в рамках национальных проектов. "Конечно, было бы неплохо, если бы мы ввели систему раздельного учета, то есть отдельные счета, и если бы появились уполномоченные банки, - заявил руководитель Росфинмониторинга. - Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно".

По словам Чиханчина, "необходима идентификация контрактов, имеющих отношение непосредственно к нацпроектам, какой-то должен быть символ или знак". Руководитель ведомства добавил, что эта мера позволит отслеживать правильное расходование денежных средств, выделяемых на нацпроекты, а также контролировать исполнение госконтрактов.

"У [Федерального] казначейства нет тех полномочий, которые есть у банков, - по закрытию операций, по приостановлению операций, по разбирательству более полному, - посетовал чиновник. - Поэтому здесь необходимо посмотреть, но мы с казначейством готовы поработать и доложить вам предложения".

Руководитель ведомства также рассказал, что Росфинмониторинг проводит анализ дееспособности исполнителей госконтрактов в рамках нацпроектов. "Если мы отдаем деньги, действительно ли они исполнят это решение по контракту или нет? Есть у них задолженности какие-то? Не получится так, что мы отдадим деньги банкроту и завтра оттуда просто ничего не получим? И дальше уже идет непосредственно мониторинговая часть, контрольная часть - по закупкам, когда мы выявляем риски, согласовываем с казначейством и налоговой службой и начинаем отслеживать конкретные операции", - пояснил Чиханчин.

По утверждению главы ведомства, такая схема организации работы Росфинмониторинга позволяет выявлять возможные нарушения.