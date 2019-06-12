В Минздраве заявили, что доказательств безопасности электронных сигарет не существует

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Электронные средства доставки никотина должны регулироваться наравне с обычными табачными изделиями, так как курение электронных сигарет вызывает никотиновую зависимость, вовлекает в процесс приобретения вредной привычки молодое население, а также может быть связано с дополнительными рисками для здоровья. Достоверных данных, доказывающих, что электронные сигареты вредят организму меньше, чем обычные, в настоящее время нет. Такую позицию порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, выразили в пресс-службе Минздрава России, сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Почти совсем без табака. Какие меры по борьбе с курением предложил Минздрав

Ранее газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава России. Этими поправками ФАС предлагает не приравнивать электронные средства доставки никотина (ЭСДН) к обычным на основании того, что, возможно, электронные сигареты наносят меньший вред организму.

"По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные. Более того, существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространенности ЭСДН. Никотин, содержащийся в ЭСДН, вызывает зависимость, которая является заболеванием по МКБ-11", - отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Кроме того, резко увеличивается распространенность электронных сигарет, прежде всего среди молодежи. "По этим причинам Министерство здравоохранения РФ считает наиболее правильным подход, содержащийся в поручении председателя правительства РФ, согласно которому табачные изделия и ЭСДН должны регулироваться одинаково", - уточняется в сообщении ведомства.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака

Со ссылкой на пресс-службу ФАС "Известия" сообщают, что до 5 июня ведомство собирало предложения и поправки от представителей рынка производителей. ФАС планирует предложить Минздраву рассмотреть эти поправки.

В свою очередь в Минздраве России убеждены, что обсуждение антитабачных мер с представителями рынка никотинсодержащей продукции противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), к которой Россия присоединилась с 2008 года. Согласно статье 5.3 РКБТ ВОЗ, при формировании и реализации политики общественного здравоохранения государство должно защищать свою политику от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности.

Рамочная конвенция по борьбе против табака была принята под эгидой ВОЗ в качестве ответной меры на глобализацию табачной эпидемии. Согласно РКБТ ВОЗ, резкому расширению масштабов потребления табака содействуют в том числе и такие факторы, как "глобальный маркетинг, транснациональная реклама, стимулирование продажи и спонсорство табака, а также международные перевозки контрабандных и поддельных сигарет".

Положения конвенции, регламентирующие сокращение спроса на табак, устанавливают международные стандарты и регулируют руководящие принципы борьбы с табаком в области акцизной политики, продажи табака несовершеннолетним, рекламы, спонсорства, раскрытия состава сигарет, маркировки и так далее.

Антитабачная концепция

Минздрав России разработал проект антитабачной концепции. Основной целью антитабачной концепции является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. На данный момент концепция дорабатывается с учетом замечаний экспертов правительства, полученных в марте. В соответствие с паспортом федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография", концепция должна быть внесена в правительство до 1 сентября.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланирован в нацпроекте "Здравоохранение".