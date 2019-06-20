Эксперты: нацпроекты могут стать одной из основных тем в ходе прямой линии с президентом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Наиболее популярными темами вопросов "Прямой линии с Владимиром Путиным" в этом году могут стать здравоохранение, образование, трудоустройство и жилищные условия, полагают эксперты, опрошенные порталом " Будущее России. Национальные проекты " (оператором является ТАСС). Комплексные меры по улучшению ситуации в этих сферах предусмотрены в национальных проектах, обсуждению которых также могут уделить большое внимание.

В 2019 году прямая линия состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года.

Наиболее актуальными для населения являются темы личного здоровья, образования, трудоустройства и жилищных условий, говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Поэтому вопросы по этим направлениям будут доминировать в рамках прямой линии с президентом РФ", - отмечает он.

Ключевыми задачами, решение которых должны обеспечить нацпроекты, являются повышение рождаемости и доступности ипотеки, а также обеспечение роста заработных плат и снижение социального неравенства. "Для улучшения ситуации требуется целый комплекс мер, которые, к слову, предусмотрены в других национальных проектах. Чтобы появлялись высокооплачиваемые рабочие места, необходимо повышение деловой активности в стране. Конечно, инфраструктурные задачи также имеют большую важность, но их значимость для обычных людей находится за пределами среднесрочного планирования личного развития", - поясняет Кочетков.

Глава государства ранее подчеркивал, что национальные проекты "построены вокруг человека" и нацелены именно на повышение благосостояния граждан.

Это означает, что основные задачи лежат именно в социальном русле, отмечала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация системы образования и здравоохранения, перелом негативных демографических тенденций. Добиться этого, используя вчерашние и позавчерашние подходы, просто невозможно".

Матвиенко убеждена, что настоящий прорыв "требует новых креативных идей, смелых экспериментов, внедрения самых современных и эффективных технологий". По ее мнению, нацпроекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с вызовами сегодняшнего дня, запросами и потребностями граждан.

Стабильность и эффективность

Эксперты полагают, что на данный момент в реализации нацпроектов приоритетами должны стать макроэкономическая стабильность, бюджетная дисциплина и стимулирование частных инвестиций. Однако столь же существенными являются вопросы контроля экономической эффективности нацпроектов и ответственность за достижение целей.

"Ключевым аспектом реализации нацпроектов является поиск подходов к стимулированию частных инвестиций в дополнение к государственным. С этой точки зрения сегодня, в начале срока их реализации, было бы важно подчеркнуть ответственность за достижение целей и выполнение проектов, обозначить сроки, в которые будут подведены промежуточные итоги", - считает главный экономист "ВТБ Капитала" по России Александр Исаков.

В мае совет при президенте РФ по стратегическому развитию провел предметную "инвентаризацию" текущего состояния нацпроектов. Президент призвал жестко соблюдать контрольные сроки их реализации и в очередной раз напомнил о персональной ответственности за результаты. Путин подчеркивал, что нужно предъявлять людям "плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека".

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, макроэкономическая стабильность и бюджетная дисциплина являются ключевыми факторами в реализации нацпроектов.

"Второе, соответственно, это эффективность. Есть ли методики или способы определения экономической эффективности этих нацпроектов или по крайней мере того, что уже реализовано? Как это измеряется и оценивается с точки зрения дальнейшего влияния на макроэкономику, на экономический рост в первую очередь?", - говорит эксперт.

В целом, национальные проекты отвечают потребностям развития государства и общества, добавляет Кочетков из "Открытия Брокер", однако, по его мнению, у населения пока что не сформировалось четкого представления о конкретных выгодах для себя в среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Соответственно, президента РФ могут попросить более конкретно описать поэтапное влияние реализации проектов на жизнь каждого гражданина РФ", - полагает Кочетков.

Прямая линия

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени.

Впервые глава государства в прямом эфире отвечал на вопросы граждан 24 декабря 2001 года. В дальнейшем президент ежегодно общался с россиянами в таком формате, за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2018 году прямую линию посмотрели 5,78 млн человек. Дольше всего - 4 часа 47 минут - Путин отвечал на вопросы россиян в 2013 году. В прошлом году прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут, на нее поступило более 2,7 млн обращений. Максимальное число обращений - 3,25 млн - поступило в 2015 году.

В этом году по состоянию на утро 19 июня на прямую линию с президентом поступило более 1 млн вопросов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этот показатель варьируется из года в год - "иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам, будь то компьютерные приложения или интернет, иногда эта пропорция меняется".

"Иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда - наоборот", - добавил Песков.

При этом на количество поступающих вопросов влияют самые разные факторы, включая даже погоду. "Просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере", - пояснил пресс-секретарь президента.

По его словам, несколько дней перед прямой линией глава государства традиционно посвящает тому, чтобы овладеть массивом справочных материалов, которые ему готовят ведомства. "Он сам смотрит какие-то видеообращения, то, что приходит в письменном варианте. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед прямой линией", - рассказал Песков.