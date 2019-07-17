Минпромторг: итоги отбора компаний на господдержку экспорта подведут в августе - сентябре

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Минпромторг в августе - сентябре подведет итоги первого этапа конкурсного отбора по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, выступая на форуме "Время экспортировать".

"По регламенту выйдем на публикование реестра отобранных, итоговых заявок где-то в конце августа - начале сентября. По нашим оценкам, пройдет 80-90% заявок, итоговая цифра по КППК - 700-750 [компаний]", - сказал Осьмаков.

Как сообщалось ранее, 15 июня был завершен первый этап отбора заявок на КППК. Всего поступило 860 заявок от предприятий. Общий объем запрашиваемых средств - 3,3 трлн рублей. Объем федеральных субсидий по программе составляет 317 млрд рублей, а объем привлеченного кредитования - 7 трлн рублей.

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям субсидировать 4,5% от банковской ставки по кредитам, взятым на разные цели, но объединенным экспортной идеей - от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом. Максимальная сумма кредита - 60 млрд рублей. Соглашения начнут работать с 2020 года.

Конкурс на заключение соглашений по КППК в 2019 году был открыт в апреле. Участвовать в конкурсе могут как российские производители, так и иностранные компании, если у них есть заключенный специальный инвестиционный контракт или же они глубоко локализованы на территории России, а их продукция считается российской.

Участие в программе КППК даст преимущественное право и на другие субсидии, например, на логистическую.