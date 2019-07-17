Минпромторг: новый отбор по программе повышения конкурентоспособности будет в конце года

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Второй этап отбора российских предприятий по корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК) пройдет в конце 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, выступая на форуме "Время экспортировать".

"Резерв есть, ресурс есть. Повторные отборы точно будут, и ближайший - в конце года", - сказал Осьмаков.

По его словам, первый этап отбора проектов по КППК был завершен 15 июня. Всего поступило 860 заявок на общую сумму 3,3 трлн рублей, включая как субсидии, так и заемные средства. Из них на региональном уровне было подано 730, а на федеральном - 130 заявок.

Замминистра отметил, что заявки по результатам первого отбора потребуют порядка 80 млрд рублей федеральных субсидий из запланированных 317 млрд рублей. Таким образом, около 40% лимита уже востребовано компаниями. Предполагается, что общий объем привлеченных кредитов по этой программе составит 7 трлн рублей.

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, правительство РФ пока не будет продолжать отбор по КППК, будет работать с текущими претендентами.

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям получать субсидии по банковским кредитам, взятым на разные цели, но объединенные экспортной идеей (от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом). Льгота по кредитам составит от 3% до 4,5% годовых, максимальная сумма одного кредита будет ограничена суммой в 60 млрд рублей. Соглашения должны начать работать с 2020 года. При этом, согласно паспорту национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в 2019 году будет подписано 250 таких соглашений, а к 2024 году их число возрастет до 350.