В Счетной палате заявили, что средства на нацпроекты за первое полугодие освоены на треть

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расходование средств на реализацию нацпроектов по итогам первого полугодия 2019 года находится на уровне 32,4%, следует из оперативных данных Счетной палаты, опубликованных главой ведомства Алексеем Кудриным в Twitter.

"Уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты - 32,4%, или 0,56 трлн рублей", - следует из материалов Счетной палаты.