В Счетной палате заявили, что средства на нацпроекты за первое полугодие освоены на треть

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расходование средств на реализацию нацпроектов по итогам первого полугодия 2019 года находится на уровне 32,4%, следует из оперативных данных Счетной палаты, опубликованных главой ведомства Алексеем Кудриным в Twitter.
"Уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты - 32,4%, или 0,56 трлн рублей", - следует из материалов Счетной палаты.
По оперативным данным бюджет на нацпроекты за полгода исполнен на треть. Больше всего - по здравоохранению и науке, меньше всего - по экологии и цифровой экономике. pic.twitter.com/4l3b6KDvBM— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 24 July 2019
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