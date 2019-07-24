МЭР объяснило низкое освоение средств на нацпроект по труду механизмом бюджетирования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития объяснило низкие показатели расходования бюджетных средств по нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в первом квартале текущего года особенностью подхода к финансированию мероприятий паспорта национального проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Исполнение федерального бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и федеральных проектов, входящих в его состав, идет в соответствии со сроками, определенными паспортом национального проекта. Нарушение соответствующих сроков паспорта национального проекта отсутствует", - заявили в пресс-службе ведомства.

"Низкое кассовое исполнение не говорит о том, что нацпроект является "аутсайдером". Это связано с работой механизма бюджетирования", - объяснили в министерстве.

Структура нацпроекта предусматривает несколько направлений расходования денежных средств (7,1 млрд рублей на 2019 год). Кассовое исполнение по федпроекту "Системные меры" по состоянию на 12 июля составляет 75%. Федеральным проектом "Адресная поддержка" предусмотрена субсидия АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" в размере 2,0 млрд рублей, которая в основном будет расходоваться по мере выплаты заработной платы сотрудникам и оплаты расходов на осуществление операционной деятельности.

"Кассовое исполнение по иным межбюджетным трансфертам планируется в четвертом квартале 2019 года по мере подписания актов выполненных работ. Неравномерность исполнения федерального бюджета в рамках национального проекта обусловлена особенностью подхода к финансированию мероприятий паспорта национального проекта", - сказали в Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что финансовое обеспечение мероприятий имеет компенсационный (стимулирующий) характер и осуществляется после достижения показателей и результатов паспорта национального проекта.

Данные Счетной палаты

Ранее Счетная палата сообщила, что расходование средств на реализацию нацпроектов по итогам первого полугодия 2019 года находилось на уровне 32,4%, или 0,56 трлн рублей. За этот же период исполнение федерального бюджета составило 42,5%, или 7,98 трлн рублей.

Самые низкие показатели расходования бюджетных средств оказались у нацпроектов "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (17,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (12,2%), "Экология" (11,6%) и "Цифровая экономика РФ" (8,3%).