Росстандарт не будет вводить ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Росстандарт в ближайшее время не будет вводить ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания ("Светофор"). Об этом сообщили в среду порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, в пресс-службе ведомства.

"Утверждение данного стандарта не предполагается", - заявили в Росстандарте, уточнив, что разработка ГОСТ была приостановлена по инициативе профильного технического комитета по стандартизации ТК 036 "Продукция пищевая специализированная", и он был исключен из программы национальной стандартизации.

Как пояснил порталу заместитель председателя ТК 036, заместитель директора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров, большинство членов комитета, куда входят как представители научного сообщества, так и производители пищевых продуктов, посчитали введение такого стандарта преждевременным.

"ГОСТ не был принят к дальнейшей разработке, и в ближайшее время она вряд ли возобновится", - подчеркнул он.

В июне 2019 года газета "Известия" сообщала, что ГОСТ на маркировку продуктов по типу "Светофор" может быть утвержден Росстандартом уже в октябре текущего года.

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" начался 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора. Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей. В соответствии с ними, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый - с низким. Сейчас в проекте на добровольной основе принимают участие ряд крупнейших производителей пищевой продукции и торговых сетей. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2018 году, более 80% россиян поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов.