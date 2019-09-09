Минкомсвязь завершила аукционы на подключение соцобъектов к интернету во всех регионах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ завершила аукционы по подключению социально значимых объектов к интернету во всех регионах РФ. Это произошло после закрытия аукциона в Чеченской Республике, сообщили ТАСС в министерстве.

"Победителем аукциона в Чеченской Республике стало АО "Электросвязь". Цена контракта 335 млн 247 тыс. 723,07 рублей. Таким образом, аукционы по подключению социально-значимых объектов успешно завершились во всех 85 регионах", - сообщили в пресс-службе.

В начале августа Минкомсвязь РФ завершила аукционы по подключение социально значимых объектов к интернету в 84 регионах РФ на общую сумму контрактов в размере 50,6 млрд рублей.

В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.