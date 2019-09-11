Медведев призвал изыскать 13 млрд руб. для неквотируемых сложных медицинских исследований

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал изыскать 12,7 млрд рублей для неквотируемых сложных медицинских исследований вроде МРТ и КТ. Об этом он заявил в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"Я думаю, что эти деньги нужно будет изыскать, я такое поручение дам", - заявил он в ходе обсуждения проблем здравоохранения в стране.

Данную сумму обозначила министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая отметила, что сейчас приняты новые правила ОМС, внутри которых сложные диагностических исследования выведены из подушевого норматива в отдельный полный норматив. Сейчас речь идет о 119 млрд рублей неквотируемых исследований, добавила она.

Медведев уточнил, хватит ли этого на всех в стране, если потребуется. "Мы сейчас представили дополнительный расчет небольшой - это всего 12,7 млрд рублей внутри этих 119 млрд рублей, которые требуются. Это полным рублем рассчитанная потребность, исходя из тех предельных сроков ожидания, которые вы утверждаете постановлением правительства", - ответила министр здравоохранения.

Говоря о проблеме медицинских анализов и исследований, Медведев в целом напомнил, что ранняя диагностика - это ключ к нормальному лечению. Это касается и онкологии, и сердечно-сосудистой патологии, и целого ряда других заболеваний.

"Вот то что раньше было экзотикой, 15 лет назад - МРТ и КТ, - сейчас это повседневность. Но это нужно давать так, чтобы люди не думали: да, это вот мне сказали приезжать через месяц куда-то там. Это должно происходить быстро и давать быстрый ответ. И, конечно, именно на это нам и нужно в настоящий момент направить наши усилия", - сказал премьер.

Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Также правительство должно просчитать финансирование вторичной профилактики для перенесших инсульты и инфаркты, уверен Медведев. "Надо обсчитать на ближайшие годы, во что это обойдется. Но я считаю, что это как раз то, на что тоже ни в коем случае нельзя жалеть денег. Просто потому что это здоровье и жизни людей. Лучше на чем-нибудь другом сэкономить", - сказал он.

Как подчеркнул премьер, среди слабых мест все еще остается реабилитация людей, перенесших кардиологические операции. Им, в частности, требуется постоянный прием лекарственных средств, на которые у самих граждан денег нет, а медицина ими также не обеспечивает.

Скворцова в этой связи отметила, что у каждого третьего в течение года повторяется инсульт или инфаркт, если люди не принимают вторичную профилактику. "Всего стоимость на всю страну 14,5 млрд рублей, это цена вопроса", - заявила она.

Первичная помощь

Затронул Медведев и вопросы подготовки общей модели работы первичной помощи. "Нам просто нужно привести в порядок поликлиники и больницы, особенно в сельской местности, где это иногда просто жуткое совершенно зрелище", - отметил он.

"Обычная ситуация в чем: человек приходит в поликлинику или в больницу, в ту же самую ЦРБ в сельской местности. И что он видит? Грустное зрелище. Мы вот поделились впечатлениями с президентом страны: и он с людьми разговаривал, и я разговаривал с людьми, тоже приехал в деревню. Вот на это сейчас нужно сконцентрировать усилия и деньги, потому что именно там начинается лечение", - добавил премьер.