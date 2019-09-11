"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Что рассказал премьер о планах развития страны

Торговые войны и противостояние США и Китая снизили спрос на энергоносители России, отметил председатель правительства. Он не исключил корректировок прогнозов по темпам роста экономики.

По его словам, ситуация в мировой экономике влияет на темпы развития. Медведев отметил "общее замедление самой мировой экономики, большое количество проблем, включая торговые войны", сохранение санкций в отношении России.

При этом глава кабмина подчеркнул, что для достижения целей в этих условиях "ресурсы в целом есть".

По его словам, правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны, который будет включать в себя два сценария: "оптимальный и более сложный".