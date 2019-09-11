"Диалог" с Дмитрием Медведевым. Что рассказал премьер о планах развития страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил в прямом эфире программы "Диалог" с бизнесменами и экспертами планы правительства по достижению национальных целей развития. Приводим основные заявления главы кабмина.
О темпах развития и торговых войнах
Торговые войны и противостояние США и Китая снизили спрос на энергоносители России, отметил председатель правительства. Он не исключил корректировок прогнозов по темпам роста экономики.
По его словам, ситуация в мировой экономике влияет на темпы развития. Медведев отметил "общее замедление самой мировой экономики, большое количество проблем, включая торговые войны", сохранение санкций в отношении России.
При этом глава кабмина подчеркнул, что для достижения целей в этих условиях "ресурсы в целом есть".
По его словам, правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны, который будет включать в себя два сценария: "оптимальный и более сложный".
О санкциях и ответных мерах
Глава кабмина назвал ограничительные меры "абсолютно бесполезным делом в отношении любого государства, тем более крупного и сильного государства, такого, каким является наша страна".
Медведев отметил, что "санкции всегда приводили к одному: все теряли деньги, причем не только страна, которая подверглась санкциям, но и те, кто эти санкции вводил". Премьер подчеркнул, что РФ не будет выступать с инициативой их отмены и просить, чтобы западные страны пошли в этом вопросе навстречу.
Говоря о контрсанкциях председатель правительства отметил, что российские аграрии научились делать "весьма неплохой" сыр.
О трудовом графике и продуктовой корзине
Медведев выступил за создание более гибкого трудового графика. По его словам, "можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать".
России пора переходить от минимального набора продуктов питания к базовому, считает Медведев. Он заявил, что будут сделаны соответствующие расчеты. Если государство будет готово к изменениям, то состоится переход к новой модели и ее применению в регионах, где также имеется своя специфика по традициям и привычкам в плане питания, добавил Медведев.
О здравоохранении и соцпомощи
Медведев считает важным изменить законы, чтобы врачи могли уверенно выписывать наркосодержащие лекарства пациентам. Он также призвал изыскать 12,7 млрд рублей для неквотируемых сложных медицинских исследований вроде МРТ и КТ.
Глава кабмина отметил, что ранняя диагностика - это ключ к нормальному лечению. При этом, по его словам, правительство должно просчитать финансирование вторичной профилактики для перенесших инсульты и инфаркты.
Для того чтобы интенсифицировать работу по программам активного долголетия, их нужно предусмотреть в государственных программах, отметил премьер-министр.
Помощь со стороны государства людям, имеющим невысокие доходы, должна быть адресной, заявил премьер-министр. По его словам, необходимо концентрироваться на пенсионерах, многодетных семьях, а также людях, которые не могут работать по состоянию здоровья.
Медведев считает целесообразным развитие в России сети частных детских дошкольных учреждений.
О цифровой сфере и "регуляторной гильотине"
Председатель правительства считает необходимым навести порядок с обращением с личными данными, поскольку в этой сфере много нарушений.
По его словам, для регулирования цифровой сферы нужен рамочный закон. Медведев признал, что этот вопрос является "предметом бесконечных дискуссий, на которые пока нет ответа ни в одной стране, потому что отрасль развивается быстрее, чем нормативное регулирование". При этом он отметил, что регулирование цифрой сферы не может быть национальным.
Получение патентов должно быть заботой бизнеса, а не государства, как это и делается за рубежом, заявил Медведев.
Премьер-министр допустил возможность пилотного применения ряда подходов по "регуляторной гильотине" в некоторых российских регионах. Он сообщил, что подписал поручение о прекращении с 1 января 2020 года действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы "регуляторной гильотины".