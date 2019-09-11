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Медведев считает, что российские аграрии научились делать хороший сыр

Сырная продукция производится как по европейским, так и по российским рецептам, отметил премьер-министр

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" заявил, что сыр, производимый российскими аграриями, "весьма неплохой".

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"Мы и свой начали выпускать, весьма неплохой, кстати", - сказал Медведев в ответ на реплику ведущего о том, что французский сыр еще долго не появится на российских прилавках ввиду многочисленных просьб отечественных фермеров не снимать контрсанкции.

Медведев заметил, что сырная продукция производится как по европейским, так и по российским рецептам. "Это совершенно нормальная история", - считает он.

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