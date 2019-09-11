Медведев считает, что российские аграрии научились делать хороший сыр

"Мы и свой начали выпускать, весьма неплохой, кстати", - сказал Медведев в ответ на реплику ведущего о том, что французский сыр еще долго не появится на российских прилавках ввиду многочисленных просьб отечественных фермеров не снимать контрсанкции.

Медведев заметил, что сырная продукция производится как по европейским, так и по российским рецептам. "Это совершенно нормальная история", - считает он.