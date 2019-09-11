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Медведев считает целесообразным развитие в России сети частных детских садов

Премьер-министр подчеркнул, что в таких учреждениях должны соблюдаться также все необходимые правила

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным развитие в России сети частных детских дошкольных учреждений.

"Сейчас в детские сады (для детей - прим. ТАСС) в возрасте от трех до семи лет очередей нет, практически все субъекты эту задачу закрыли. Сейчас занимаемся ясельными группами. Но это еще не все. Нужны еще группы присмотра, небольшие, в том числе частные детские заведения и целый ряд других возможностей", - сказал премьер в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Вот эти негосударственные виды детских дошкольных учреждений при соблюдении, естественно, всех правил, которых должно быть разумное количество, как раз и есть возможный выход из этой ситуации. Потому что такие группы присмотра, небольшие детские дошкольные учреждения могут быть практически в каждом доме. Вовсе необязательно для этого создавать огромные детские сады в соответствии с теми санпинами, которые до сей поры действовали. Это хороший путь", - добавил Медведев.

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