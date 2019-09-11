Кабмин готовит новый прогноз развития России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.

"В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем, прогноз будет включать в себя два сценария. Один - оптимальный, второй - более сложный", - сказал глава кабинета министров в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет именно о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы [роста]", - отметил Медведев. "Эти темпы, даже если мы сейчас будем ориентироваться на то, что в следующем году наша экономика вырастет где-то на 2%, эти темпы все равно зависят от наших действий. Очевидно, что на их развитие, на возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике", - указал премьер. Для примера он привел происходящие сейчас "общее замедление самой мировой экономики, большое количество проблем, включая торговые войны", сохранение санкций в отношении РФ. По его словам, "во всех этих условиях мы и должны добиться [поставленных] целей".

Медведев уверен: "Ресурсы для этого в целом есть". Он подчеркнул, что национальные цели необходимо выполнять, а темпы роста - повышать. "Вопрос в том, как и за счет чего. В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют прогнозам, не соответствуют тому, к чему мы стремимся, но это не означает, что ничего нельзя сделать, для этого и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменениями нашей экономики", - отметил председатель правительства.