Кабмин может скорректировать прогноз темпов роста экономики из-за торговых войн

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Торговые войны и противостояние США и Китая снизили спрос на энергоносители и России, возможно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"В результате торговых войн, нынешнего противостояния между КНР и США, очевидно, что мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители - для нас это чувствительно. Падает спрос на целый ряд других товаров, и поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы", - сказал Медведев.