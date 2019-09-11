Медведев считает необходимым навести порядок в сфере обращения с личными данными

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо навести порядок с обращением с личными данными, поскольку в этой сфере много нарушений.

"Такая тема, как личные данные, - это действительно очень тонкая история. Их собирает кто угодно и, казалось бы, это все в благих целях, а на самом деле, что с этим происходит одному Богу известно. Очень часто это просто злоупотребление конкретными правами", - сказал председатель правительства в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". Глава кабинета министров уверен: "В этом плане нужно наводить порядок".