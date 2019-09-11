{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев считает необходимым навести порядок в сфере обращения с личными данными

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас в этой сфере много нарушений
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо навести порядок с обращением с личными данными, поскольку в этой сфере много нарушений.

"Такая тема, как личные данные, - это действительно очень тонкая история. Их собирает кто угодно и, казалось бы, это все в благих целях, а на самом деле, что с этим происходит одному Богу известно. Очень часто это просто злоупотребление конкретными правами", - сказал председатель правительства в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". Глава кабинета министров уверен: "В этом плане нужно наводить порядок".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Володин поручил рассмотреть предложение об амнистии в отношении несовершеннолетних
Читать полностью