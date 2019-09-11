Медведев: России пора переходить от минимального набора продуктов питания к базовому

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддерживает предложение по переходу в РФ от минимального набора продуктов питания к базовому. Об этом он сообщил в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"У нас есть минимальный набор, но правильнее переходить именно к базовому набору, который является основой для нормального рациона человека", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава РФ, научного руководителя Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктора Тутельяна.

"Не скрою, что это [переход к базовому набору] стоит денег, потому что базовый набор должен быть лучше, чем минимальный. Это само собой разумеется. Здесь нельзя подменять понятия", - подчеркнул Медведев.

В этой связи премьер отметил, что будут сделаны соответствующие расчеты, если государство будет к готово к изменениям, то состоится переход к новой модели и ее применению в регионах, где также имеется своя специфика по традициям и привычкам в плане питания.

В конце июля Тутельян сообщил, что Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту. Документ согласован с Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Как пояснил диетолог, цель нового рациона - удовлетворение физиологических потребностей разных групп населения в энергии. По его словам, проект направлен на достижение цели увеличения продолжительности жизни населения.

Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Исходя из ее состава и размера власти рассчитывают прожиточный минимум, от которого зависит минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум также учитывает обязательные ежемесячные платежи и сборы.