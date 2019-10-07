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Малявина подтвердила, что получила предложение возглавить АНО "Национальные приоритеты"

Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов отметил, что она зарекомендовала себя как профессионал

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина подтвердила, что может возглавить автономную некоммерческую организацию "Национальные приоритеты" для коммуникационного сопровождения национальных проектов.

"Да, я получила такое предложение", - сказала Малявина в понедельник ТАСС.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов также подтвердил планы создания организации.

"Такие планы действительно есть. София Малявина за годы работы в органах власти зарекомендовала себя как профессионал, эксперт в области коммуникационных проектов, а также человек, глубоко разбирающийся в вопросах социального развития и проектов развития в целом. Я рад, что такой профессионал возглавит это направление работы", - сказал Осипов.

Ранее о создании "Национальных приоритетов" сообщил ТАСС источник в аппарате правительства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаОсипов, Олег Сергеевич
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