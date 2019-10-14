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Скворцова заявила, что Россия теряет из-за ранней смерти курильщиков около 2% ВВП

При этом глава Минздрава отметила, что уровень курения в России за несколько лет благодаря активной госполитике в области борьбы с табаком уже сократился на 20%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Курение сокращает потенциальные годы жизни в трудоспособном возрасте у мужчин на девять лет, у женщин - на 5,6 года, в целом для страны эти потери составляют около 2% ВВП, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в авторской колонке на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Серьезным фактором риска также является потребление табака. Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин девять лет, у женщин - 5,6 года. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, по оценкам ряда экспертов, упущенная возможность в производстве ВВП составляет около 2% ВВП", - написала она.

Министр отметила, что уровень курения в РФ за несколько лет благодаря активной госполитике в области борьбы с табаком уже сократился на 20%, влияние пассивного курения уменьшилось на 40%.

"За последнее время курение у подростков сократилось в 2,5 раза. Однако на рынке появляются новые формы доставки никотина, прежде всего электронные сигареты. Сегодня одной из принципиальных задач является принятие регуляторных мер, которые приравняли бы электронные сигареты к обычным с точки зрения действующих запретов и ограничений", - добавила министр.

В соответствии с федеральным проектом "Укрепление общественного здоровья" Министерство здравоохранения РФ разрабатывает новые предложения по защите россиян от воздействия табачного дыма. Новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака внесен в правительство РФ 10 октября.

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории московской школы управления "Сколково". На форуме участники обсуждают актуальные вопросы в сфере здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.

 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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