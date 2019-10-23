Парк лесопожарной техники пополнится в Пензенской области до конца года

ТАСС, 23 октября. Власти Пензенской области закупят в 2019 году дополнительную лесопожарную технику, на приобретение которой направят 24 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства региона.

"По инициативе [губернатора Пензенской области] Ивана Белозерцева выделены дополнительные денежные средства в размере 24 млн рублей, на которые в ближайшее время будут поставлены 17 тракторов МТЗ-82", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, средства выделили из регионального бюджета, техника должна поступить в область в 2019 году, при этом ранее регион уже получил в свое распоряжение более 30 единиц техники, которую закупили в том числе в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Среди этой техники восемь автомобилей "ГАЗ" с оборудованием для пожаротушения, 14 автомобилей "УАЗ", автомобиль "Соболь", тракторы с плугами, а также лесопожарное оборудование - плуги, культиваторы, ранцевые огнетушители.

В пресс-службе пояснили, что приобретение техники и оборудования позволило повысить эффективность работ по воспроизводству лесов, а также увеличило скорость реагирования специализированных служб, в результате чего в 2019 году в регионе не произошло ни одного крупного лесного пожара.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает в том числе подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.