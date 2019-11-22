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Источник: глава Российского экологического оператора Буцаев написал заявление об уходе

Заявление пока не удовлетворено
Генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев Николай Галкин/ТАСС
Описание
Генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Российский экологический оператор" (РЭО), занимающейся созданием отрасли по обращению с отходами, Денис Буцаев написал заявление об уходе по собственному желанию, оно пока не удовлетворено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил высокопоставленный источник в Минприроды России и подтвердил источник в отрасли.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что аудитор Счетной палаты Михаил Мень может возглавить РЭО вместо нынешнего гендиректора Дениса Буцаева, который может покинуть свой пост. Пресс-секретарь Меня заявила ТАСС, что не располагает сведениями о его возможной отставке, аудитор работает в своем обычном режиме.

"Денис Петрович написал заявление об уходе по собственному желанию. Но оно пока не удовлетворено", - сказали собеседники агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Буцаев был назначен на пост гендиректора РЭО в феврале 2019 года распоряжением правительства. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства и министра инвестиций и инноваций Московской области.

Президент России Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами РЭО. У госкомпании широкий инструментарий: формулировка предложений по изменению законодательства, проведение экспертизы региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединение их всех в единую схему, разработка проектов федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпуск облигаций, покупка земли, предприятий, оборудования и приобретение доли в других компаниях.

Реформа отрасли

Это уже вторая масштабная кадровая перестановка в руководстве "мусорной реформы" за последний месяц. В начале ноября Владимир Логинов, курировавший реформу, покинул должность замглавы Минприроды по собственному желанию, проработав на ней меньше года (он был назначен 30 ноября 2018 года). Его сменил экс-помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев. Распоряжение о назначении Румянцева на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии было подписано 14 ноября.

Реформа обращения с отходами была запущена в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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