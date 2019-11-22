Помощник Меня по СМИ заявила, что не располагает сведениями о его возможной отставке

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Помощник аудитора Счетной палаты Михаила Меня по СМИ Любовь Зубова заявила, что аппарат аудитора не располагает сведениями о его возможной отставке.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Мень может возглавить компанию "Российский экологический оператор" (РЭО, куратор "мусорной реформы") вместо нынешнего гендиректора Дениса Буцаева, который может покинуть свой пост.

"Мы видели информацию [об отставке и новом назначении Меня] в Telegram-каналах, но у нас на повестке дня этот вопрос не стоит", - сказала Зубова ТАСС.

На вопрос, подавал ли Мень заявление или рапорт об отставке, она заявила: "Никаких подобных сведений у нас нет".

По словам Зубовой, в настоящее время аудитор работает в своем обычном режиме.

"У нас ничего в нашей работе не меняется. У нас в ближайшее время два крупных мероприятия - это заседания коллегии Счетной палаты. Одно из них будет в понедельник, 25-го [ноября], а другое - 29-го ноября. Это именно из ближайших. Там будут серьезные вопросы рассматриваться. Михаил Александрович [Мень] на них выступает, мы сейчас активно готовимся к данным коллегиям", - рассказала помощник аудитора.

С 2013-го по 2018 год Мень занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Летом 2018 года стал аудитором Счетной палаты.