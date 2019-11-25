Врио директора Центра им. Бакулева назначили Елену Голухову

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Елена Голухова, ранее занимавшая должность заместителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева, назначена исполняющей обязанности директора центра. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Да, она [Голухова] назначена врио", - сказали в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что кардиохирург Лео Бокерия, которому в декабре исполнится 80 лет, освобожден от поста директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом. Бокерия возглавлял НМИЦ с 1994 года.