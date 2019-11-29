Колыма объяснила техошибкой низкий процент освоения средств бюджета на нацпроекты

ТАСС, 29 ноября. Власти Магаданской области объяснили технической ошибкой информацию о том, что регион оказался аутсайдером в освоении бюджетных средств на реализацию национальных проектов. Из-за сбоя изменилась разрядность чисел, и плановыми показателями вместо миллионов рублей стали миллиарды, сообщили ТАСС в Министерстве экономики, инвестиций и инноваций Магаданской области.

По данным ведомства, в пятницу издание РБК опубликовало информацию о том, что самое низкое исполнение расходов на нацпроекты в пяти субъектах России, в том числе в Магаданской области - всего 14,9%.

"Анализ рейтинга произведен исходя из данных сводной бюджетной росписи Магаданской области, размещенной в бюджетной системе Российской Федерации "Электронный бюджет". Вместе с тем при загрузке сводной бюджетной росписи в "Электронный бюджет" произошла техническая ошибка, в ходе которой по некоторым кодам бюджетной классификации изменилась разрядность чисел. В результате плановые показатели по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" были размещены в миллиардах рублей", - сообщили в областном минэкономразвития.

Там уточнили, что сотрудники Министерства финансов Магаданской области совместно с технической поддержкой Минфина РФ работают над устранением технической ошибки. В правительстве региона уточнили, что по состоянию на 2 ноября общий процент освоения бюджетных средств Магаданской областью составил 77,6%.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.