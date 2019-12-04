Не коммерческий, а душевный сектор. Как волонтерство становится новым социальным лифтом

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Волонтерская деятельность и помощь другим людям может стать настоящим инструментом для саморазвития и самореализации. К такому выводу пришли участники дискуссии, посвященной существующим в России социальным лифтам, которая состоялась в среду на Международном форуме добровольцев в Сочи. О том, почему сегодня все чаще при поступлении в университет или устройстве на работу учитывается опыт работы добровольцем, и как волонтерство становится новым социальным лифтом, разбирался корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.
Культурный код
"Один из участников форума сказал хорошие слова, они мне запали в душу: "Волонтерство - это не коммерческий сектор, а душевный". Это действительно душевный сектор. И мне кажется, что чувство взаимопомощи и открытость души заложены в россиянах историческими и культурными кодами", - поделился, открывая мероприятие, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
По его мнению, о том, что россияне любят помогать друг другу, говорит тот факт, что количество волонтеров в стране с каждым годом увеличивается. Раньше, отметил он, их насчитывалось лишь несколько миллионов, но уже в этом году в волонтерскую деятельность было вовлечено порядка 15 млн человек, и эта цифра только растет. Причем расширяются и возрастные границы людей, которые приходят в добровольческое движение.
"Меня очень радует, что волонтерство все больше приходит в школу. Те ребята, которые в волонтерство приходят в школьные годы, получают колоссальный опыт, когда молодой человек чувствует, что может сделать что-то для другого. Он может помочь, повлиять не только на себя, но и на жизнь другого, а людей, которым нужна помощь, огромное количество, и в эту секунду твое отношения к собственной жизни меняется", - отметил он.
Механизмы самореализации
По словам Кириенко, различные соцопросы показывают, что для молодых людей одним из самых важных вопросов сегодня является самореализация. В этом смысле волонтерство тоже может стать и уже становится действенным механизмом, играя роль социального лифта. Например, отметил он, университеты сегодня охотнее принимают абитуриентов, которые уже имели какой-то волонтерский опыт. "Вузы сами понимают, что, если ребята имеют опыт волонтерской деятельности, они для них интереснее, у них потенциал больше, они лучше адаптируются к поставленным задачам", - объяснил Кириенко, добавив, что схожей тактики начинают придерживаться и работодатели.
Более того, и при устройстве на госслужбу сегодня учитывается, есть ли у участников волонтерский опыт, который играет огромную роль в работе с людьми, отмечает Кириенко. "Не случайно во всех наших проектах, например, в Высшей школе госуправления, так называемой школе губернаторов, обязательное условие - участие в волонтерских программах, посещение хосписов, приютов. Может быть, эти уроки, которые большие руководители получают при посещении хосписа или приюта для людей с ограниченными возможностями, гораздо важнее, чем их компетенции в профессии или специальности", - отметил он.
Кириенко заверил, что государство и дальше будет поощрять развитие волонтерского движения. По его мнению, такая поддержка должна заключаться не в монетизации волонтерской деятельности, которая может просто "убить всю ее суть", но в создании условий и различных проектов, подобных тем, которые собраны на платформе "Россия - страна возможностей": например, "Мой первый бизнес" - для школьников; "Цифровой прорыв" - для IT-специалистов, "Профстажировки 2.0" - для студентов.
В большинстве из этих проектов, как пояснил глава платформы Алексей Комиссаров, социальной сфере уделяется большое внимание. "Сейчас, наверное, нет ни одного проекта, в котором не было бы каких-то добровольческих инициатив: они либо нами инициированы, либо появляются сами по себе", - отметил он.
Комиссаров привел в пример проект "Профстажировки 2.0", в котором студенты пишут свои курсовые и дипломные работы по материалам, предложенным компаниями-партнерами, и в дальнейшем могут получить возможность пройти стажировку на этих предприятиях. "Никак не ожидал там никаких добровольческих историй. Но у нас оказалось большое количество интересных проектов, например, по запуску школы, или ребята решают, как сделать жизнь пенсионеров интереснее и разнообразнее. У нас есть конкурс "Моя страна - моя Россия", в котором также большое количество социальных проектов", - рассказал он.
От малого к великому
Идеи, которые рождаются у участников таких социальных проектов, равно как и другие небольшие инициативы, если они действительно полезны и направлены на помощь другим, всегда могут вырасти в нечто большее, уверен победитель конкурса "Лидеры России", а ныне заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. По его словам, одно из крупнейших волонтерских движений в стране - "Волонтеры-медики" - выросло как раз из такой маленькой группы единомышленников, движимых общей идеей.
"Сегодня в нашей стране более 40 тыс. волонтеров-медиков. Это одно из самых масштабных, самых больших волонтерских движений. Эти 40 тыс. человек еще недавно были совсем небольшим сообществом просто инициативных людей. Это к вопросу о важности конкретных проектов, важности того, что небольшая группа людей может сделать очень большое дело", - отметил он. Благодаря этому движению, подчеркнул замминистра, миллионы людей, среди которых и дети, и пожилые люди, уже получили медицинскую помощь и поучаствовали в акциях, посвященных здоровому образу жизни.
Развитие добровольчества и появление конкурсов проектов, таких как "Добровольцы России", позволяет делать эту помощь еще доступнее. Так, благодаря конкурсу его прошлогодний победитель Антон Коротченко смог сделать свой проект "Добро в село" по-настоящему всероссийским. "Я прошел программу акселерации и максимально пересмотрел структуру и подходы к работе. К сегодняшнему дню моя инициатива перевоплотилась во всероссийский проект: волонтеры совершили более 2,5 тыс. выездов в сельские населенные пункты - они помогали медперсоналу в осмотрах, проводили обучение основам профилактики и ЗОЖ, а также благоустраивали фельдшерско-акушерские пункты", - рассказал он.
Важность волонтерского движения сегодня понимают большинство жителей страны. По словам Кириенко, почти 90% россиян доверяют добровольцам, и многие из них участвуют или хотели бы так или иначе быть вовлечены в волонтерскую деятельность.