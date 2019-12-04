Не коммерческий, а душевный сектор. Как волонтерство становится новым социальным лифтом

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Волонтерская деятельность и помощь другим людям может стать настоящим инструментом для саморазвития и самореализации. К такому выводу пришли участники дискуссии, посвященной существующим в России социальным лифтам, которая состоялась в среду на Международном форуме добровольцев в Сочи. О том, почему сегодня все чаще при поступлении в университет или устройстве на работу учитывается опыт работы добровольцем, и как волонтерство становится новым социальным лифтом, разбирался корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Культурный код

"Один из участников форума сказал хорошие слова, они мне запали в душу: "Волонтерство - это не коммерческий сектор, а душевный". Это действительно душевный сектор. И мне кажется, что чувство взаимопомощи и открытость души заложены в россиянах историческими и культурными кодами", - поделился, открывая мероприятие, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

По его мнению, о том, что россияне любят помогать друг другу, говорит тот факт, что количество волонтеров в стране с каждым годом увеличивается. Раньше, отметил он, их насчитывалось лишь несколько миллионов, но уже в этом году в волонтерскую деятельность было вовлечено порядка 15 млн человек, и эта цифра только растет. Причем расширяются и возрастные границы людей, которые приходят в добровольческое движение.

"Меня очень радует, что волонтерство все больше приходит в школу. Те ребята, которые в волонтерство приходят в школьные годы, получают колоссальный опыт, когда молодой человек чувствует, что может сделать что-то для другого. Он может помочь, повлиять не только на себя, но и на жизнь другого, а людей, которым нужна помощь, огромное количество, и в эту секунду твое отношения к собственной жизни меняется", - отметил он.

Механизмы самореализации

По словам Кириенко, различные соцопросы показывают, что для молодых людей одним из самых важных вопросов сегодня является самореализация. В этом смысле волонтерство тоже может стать и уже становится действенным механизмом, играя роль социального лифта. Например, отметил он, университеты сегодня охотнее принимают абитуриентов, которые уже имели какой-то волонтерский опыт. "Вузы сами понимают, что, если ребята имеют опыт волонтерской деятельности, они для них интереснее, у них потенциал больше, они лучше адаптируются к поставленным задачам", - объяснил Кириенко, добавив, что схожей тактики начинают придерживаться и работодатели.

Более того, и при устройстве на госслужбу сегодня учитывается, есть ли у участников волонтерский опыт, который играет огромную роль в работе с людьми, отмечает Кириенко. "Не случайно во всех наших проектах, например, в Высшей школе госуправления, так называемой школе губернаторов, обязательное условие - участие в волонтерских программах, посещение хосписов, приютов. Может быть, эти уроки, которые большие руководители получают при посещении хосписа или приюта для людей с ограниченными возможностями, гораздо важнее, чем их компетенции в профессии или специальности", - отметил он.

Кириенко заверил, что государство и дальше будет поощрять развитие волонтерского движения. По его мнению, такая поддержка должна заключаться не в монетизации волонтерской деятельности, которая может просто "убить всю ее суть", но в создании условий и различных проектов, подобных тем, которые собраны на платформе "Россия - страна возможностей": например, "Мой первый бизнес" - для школьников; "Цифровой прорыв" - для IT-специалистов, "Профстажировки 2.0" - для студентов.