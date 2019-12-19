В "Единой России" намерены взаимодействовать с гражданами по контролю за нацпроектами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа генсовета "Единой России" по реализации национальных проектов обеспечит взаимодействие с гражданами по вопросам контроля за их выполнением, такая задача уже поставлена перед первичными отделениями партии. Об этом в четверг сообщил сопредседатель рабочей группы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, уже достигнуты. По словам главы государства, "в целом ситуация нормальная, под контролем". Путин также выступил против пересмотра целевых показателей нацпроектов, выразив мнение, что персональную ответственность за их достижение надо усиливать.

"Национальные проекты уже работают, есть финансирование и понимание приоритетов. Как отметил президент России Владимир Путин, личная ответственность за выполнение нацпроектов тоже есть, но нуждается в детализации и усилении", - сказал Никитин.

Одним из эффективных инструментов для выполнения этих задач, считает единоросс, может стать партийный контроль. "Основную задачу такого контроля мы видим в том, чтобы при реализации нацпроектов прежде всего учитывалась и не искажалась воля людей", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня встречаются случаи, когда "пожелания людей не берутся в расчет, игнорируются их сигналы". "Такого быть не должно. Нужно прислушиваться к мнению людей и контролировать выполнение их воли", - уверен сопредседатель рабочей группы.

Задача обеспечить взаимодействие с гражданами по контролю за реализацией нацпроектов, добавил он, уже поставлена перед первичными отделениями партии. "Национальные проекты во многом живой организм, который может корректироваться в зависимости от ситуации, но главное - нужно соблюдать обязательства, данные людям, не обманывать ожидания", - заключил Никитин.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автодороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Путина.

Нацпроекты, реализация которых началась с 1 января 2019 года, направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.