Кудрин считает, что нацпроекты не ускорят темпы роста экономики до 3% в 2021 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нацпроекты не приведут к ускорению темпов роста экономики до 3% в 2021 году. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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"По мнению экспертов, потенциал экономического роста в России сейчас около 1,5-2%. И он, в общем, скорее всего, инерционный сохранится на ближайшие годы. Счетная палата считает маловероятным, что в 2021 году мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво закрепимся на этой позиции", - сказал Кудрин.

По его словам, для ускорения экономики и достижения национальных целей понадобятся дополнительные меры.

"Сегодня уже стало понятно, что достижение и выполнение национальных проектов не приведет к достижению национальных целей. Достижение национальных целей требует более широкого инструментария и дополнительных мер. Я бы предложил провести отдельное заседание, где сконцентрироваться только на национальных целях", - сказал он.

"Национальные проекты не дают критической массы таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста", - сказал Кудрин.

По его словам, до окончания срока нацпроектов не удастся обеспечить рост экономики РФ выше среднемирового.

"Как и сейчас мы не достигаем темпов роста выше мировых, так и если даже темпы повысятся, то мы все равно в среднем за эти шесть лет не достигнем темпов роста выше мировых и доля нашей экономики в мировой экономике снизится", - сказал он.

По словам Кудрина, Счетная палата также обращает внимание на сложную систему управления нацпроектами и предлагает ее скорректировать. "Это касается и всей модели управления экономикой, которая, на мой взгляд, не соответствует требованиям. Дело не только в нацпроектах. Это только часть всей бюджетной системы и всей модели управления", - считает глава контрольного ведомства.