Совет по нацпроектам: главное, чтобы люди чувствовали результат

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин собрал в среду заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы подвести первые итоги работы. Масштаб национальных проектов беспрецедентен, подчеркнул глава государства, но посетовал, что пока граждане мало знают о них, и не раз в ходе заседания подчеркнул важность того, что конечная цель инициатив - повышение уровня жизни населения. Национальные проекты по 12 направлениям (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение нового майского указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Об итогах 2019 года по реализации нацпроектов президенту в среду доложили руководители всех направлений. Уникальный инструмент Открывая заседание Совета, Путин подчеркнул уникальность нацпроектов как инструмента развития экономики, инфраструктуры, демографии, здравоохранения, экологии, культуры. "Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату у нас никогда и не было, ничего подобного не применялось для достижения целей в тех сферах, которые я уже назвал", - отметил он. Сам факт их реализации, по словам президента, говорит о качественно возросших возможностях страны. И результаты, безусловно, есть, подчеркнул Путин, перечислив в первую очередь достижения социального характера.

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Так, около 1 млн российских семей с детьми получили поддержку в рамках мер по развитию демографии, начался переход на новую перспективную модель сетевого школьного образования, около 60 млн человек прошли через запущенную в этом году систему профилактических медицинских осмотров, около 30 тыс. человек получили новое жилье взамен аварийного, что значительно опережает план на 2019 год в 8 тыс. человек, отремонтировано почти 14 тыс. км километров региональных и местных дорог, что почти в три раза больше, чем в прошлом году, очищено 24 тыс. км береговой линии, включая Волгу и Байкал. Близко, но недостаточно В целом отдельные примеры показывают правильность выбранного механизма национальных проектов, рассказал президент, но сразу перешел к проблемам, дав понять, что ждет от докладчиков в первую очередь особого внимания к путям их решения. Среди важнейших показателей, достичь которых не удалось, Путин назвал снижение смертности. "Смотрите, за 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тыс. человек, ожидали - 575 за год", - отметил он. Такая же ситуация и по смертности от новообразований. "У нас по факту - 203,2 на 100 тыс. человек, а ожидалось - 199,5. Тоже близко к целевым показателям, но они не достигнуты", - подчеркнул президент. Невыполненным оказался также план по экспорту, почти на $8 млрд. Отмечая и объективные факторы, и конъюнктуру рынка, Путин отметил, что меры стимулирования экспорта должны быть более "эффективными, основательными и просчитанными". Однако, по мнению президента, не достигнут и главный результат - реальные перемены к лучшему в жизни людей. "Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение", - пояснил он, сославшись на опросы общественного мнения, в том числе, проводимые Федеральной службой охраны, и которым "мы с вами не можем не доверять". Системные проблемы Первые полтора года работы позволили выявить ряд системных проблем, подчеркнул Путин: "Первое - это сбои в перенастройке системы государственного управления". Как пояснил президент, работа органов власти меняется в масштабах страны: внедряется проектный подход, в основе которого достижение конкретных целей. Второй проблемой оказалось то, что некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать. Менять что-то из-за отстающих не будут. "Заниматься ревизией цели национального развития считаю нецелесообразным", - подчеркнул президент. Третьей проблемой президент назвал неритмичность и негибкость механизма финансирования нацпроектов, связанную с громоздкими и забюрократизированными процедурами бюджетирования. В результате на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%. "Хорошо это или плохо - даже не очень понятно", - отметил президент, добавив, что это сопоставимо с результатами исполнения бюджета в прошлые годы. Но по таким чрезвычайно важным направлениям как цифровая экономика кассовое исполнение вообще - 27,3%, а по экологии - 39,8%, подчеркнул он. Передавая слово докладчикам, Путин еще раз призвал, чтобы в центре внимания национальных проектов были граждане, их интересы и потребности. "Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий, и интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться", - отметил он. Впрочем, не всем курирующим конкретные нацпроекты вице-премьерам удалось уйти от перечисления сухих цифр, Не сдержали убыль населения "Практически все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся в ходе практической работы", - заявила вице-премьера Татьяна Голикова. В ее сфере ответственности "социальные" нацпроекты - "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука". Но полностью выполнить задачу по снижению смертности в этом году не удалось, подтвердила вице-премьер. Сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать убыль населения, сейчас естественный прирост населения зафиксирован только в 18 регионах, пояснила Голикова. При этом рождаемость продолжает падать в связи с демографической ямой: число женщин в возрасте 20-29 лет за последние 10 лет сократилось на 4,5 млн. Конечно, есть и успехи. "Уровни младенческой смертности и смертности от туберкулеза за 10 месяцев стали и вовсе наименьшими за всю историю РФ", - добавила вице-премьер. Семьям, которые решились завести ребенка, оказывается финансовая поддержка, жилищные кредиты по льготной ставке 6% получили почти 39 тыс. семей. Успешно реализуется задача по достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет, отметила вице-премьер. Кроме того, значительные резервы для сокращения смертности населения лежат в грамотном лечении пациентов, у которых были на ранних стадиях выявлены хронические заболевания, в том числе онкологические. Так, по словам Голиковой, за 11 месяцев этого года диспансеризацию по новым программам прошли 24 млн россиян, что позволило впервые выявить 2,5 млн кардиозаболеваний и 50 тыс. случаев рака. Многие случаи, по оценкам экспертов, излечимы на ранних стадиях. Совершенствуется и статистический учет показателей смертности от разных причин, что позволит эффективно корректировать мероприятия, которые реализуются в регионах, сказала она. Однако, тревогу вызывает вопрос кадров в здравоохранении, так как число врачей, пришедших за год в систему здравоохранения, равно количеству ушедших из профессии медиков. В 2020 году вице-премьер обещала принять меры по привлечению врачей из частной медицины к наиболее уязвимым категориям населения. Улучшается образование Акцент зампред правительства сделала на повышении качества образования, особенно в сельских школах. Их, отметила Голикова, оснастили современным оборудованием, которое позволит на более качественном уровне преподавать такие предметы, как "Информатика", "Технология" и "ОБЖ". "В этих центрах уже обучается почти 580 тыс. сельских школьников", - указала вице-премьер.

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Кроме того, Россия сохраняет лидирующие позиции на международных олимпиадах как по числу наград, так и по количеству золотых медалей. В течение 2019 года российские школьники завоевали 37 медалей на международных олимпиадах, включая 21 золотую", - рассказала Голикова. А отечественные вузы улучшили свое присутствие в мировых рейтингах. Например, число университетов, вошедших в топ-100 предметных рейтингов, увеличилось с 11 до 14, всего в списках ведущих университетов мира представлено 48 вузов из России. Путин в ответ указал, что пока речь идет в основном о вузах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов таких, как Казань, Томск и Новосибирск, а значит, важно развивать университеты и в других регионах. В науке не отстаем Также в 2019 году достигнуты все ключевые параметры нацпроекта "Наука", отметила Голикова. "В деятельность научно-образовательных центров (НОЦ) вовлечены почти 3 тыс. исследователей из научных организаций и вузов, разработаны 133 новых образовательных программы, открыты центры развития компетенций руководителей", - сказала она. Говоря о научных достижениях, Голикова добавила, что получен ряд фундаментальных результатов в области математических и смежных наук, создан комплекс программ решения обратных задач геологоразведки, медицины и фотоники. "Первый год реализации нацпроектов был непростым и показал все те проблемные точки, над которыми надо работать. В дальнейшем с учетом того, что все инструменты созданы, нам необходимо совместно с регионами тиражировать полученные результаты и наращивать темпы, которые были достигнуты в 2019 году", - заключила вице-премьер. Цифровые сложности Вице-премьер Максим Акимов отчитался о реализации "цифрового" нацпроекта. Начал он с того, что Россия - одна из лидеров по использованию цифровых технологий. "Отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире", - сообщил он. К успехам Акимов отнес и импортозамещение. Как отметил вице-премьер, в 2019 году расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения составят более 10 млрд руб. "Наша цель в 2020 году дорастить эту сумму до 82 млрд рублей, до 150 млрд рублей в 2021 году", - сказал он. Также Акимов рассказал, что уже 25% услуг государства оказывается в электронном виде (за год прирост составил 5%), цель - перевести 90% взаимодействий граждан и бизнеса с государством в режим онлайн. Первый такой сервис уже заработал - это "Помощник ОСАГО" для оформления европротокола. В 2020 году запустят еще четыре суперсервиса: "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения", "Социальная поддержка онлайн" и "Поступление в вуз Онлайн".