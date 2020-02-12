Мишустин впервые соберет президиум Совета по нацпроектам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Предыдущее совещание состоялось в декабре 2019 года с участием членов прежнего кабинета министров. Поэтому для председателя правительства, который неделю назад также возглавил президиум Совета по нацпроектам, это будет первое заседание в новом качестве.

Один из шести. Что дал экономике России первый год реализации нацпроектов

"Участники заседания обсудят вопросы организации проектной деятельности в 2020 году, включая меры по формированию и достижению общественно значимых результатов национальных проектов (программ), предложения по упрощению и оптимизации процессов и процедур управления национальными проектами (программами)", - сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее Мишустин для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина парламенту поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Это задание должны выполнить руководители федеральных органов исполнительной власти - руководители национальных проектов. Также Минэкономразвития РФ вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года. Кроме того, премьер-министр ранее поручал своим заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.

По данным пресс-службы правительства, в нынешнем заседании примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при главе государства, который образован для обеспечения взаимодействия органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития страны. Текущие вопросы деятельности Совета рассматриваются на заседаниях президиума Совета.