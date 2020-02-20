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Расширение программы материнского капитала потребует дополнительно 500 млрд рублей

В Минтруде отметили, что будут внесены изменения в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и в паспорт национального проекта "Демография"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Изменения в нацпроекте "Демография", связанные с выплатой маткапитала, потребуют на 2020-2022 годы дополнительного финансирования из федерального бюджета в объеме свыше 500 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе Минтруда.

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Предложения по обновлению паспортов национальных проектов глава правительства Михаил Мишустин поручил представить министрам к 20 февраля.

"Будут внесены изменения в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и в паспорт национального проекта "Демография", предусматривающие увеличение объемов финансирования программы материнского (семейного) капитала за счет средств федерального бюджета на 111,9 млрд рублей в 2020 году, на 193,1 млрд рублей - в 2021 году, на 250,1 млрд рублей - в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что обновленный паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей" будет содержать в себе инициативы, оглашенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. В частности, перечнем поручений главы государства по итогам послания предусматривается продление срока программы маткапитала по 31 декабря 2026 года; предоставление права на получение маткапитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлен) первый ребенок, в размере 466 тыс. рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка, увеличение размера материнского (семейного) капитала на 150 тыс. рублей; предоставление права на получение маткапитала семьям при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей, у которых право на получение материнского (семейного) капитала до 1 января 2020 г. не возникло, в размере 616 тыс. рублей.

В Минтруде добавили, что также будут внесены изменения в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей", предусматривающие увеличение показателя семей, распорядившихся средствами маткапитала; установление показателя по количеству выданных сертификатов на маткапитал семьям при рождении первого ребенка; установление показателя выданных сертификатов на маткапитал при рождении второго ребенка с 2022 по 2024 годы в связи с продлением срока программы.

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