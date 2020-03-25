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Распространение коронавируса нового типа

Хуснуллин: темпы работы по нацпроектам не снижаются из-за коронавируса

По словам вице-премьера, необходимо минимизировать влияние кризиса на строительную отрасль

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Темпы работы по национальным проектам "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" не снижаются, несмотря на экономическую ситуацию и распространение коронавирусной инфекции в России, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

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"Мы понимаем, что сейчас особенно важно мобилизоваться и работать над реализацией всех существующих проектов и антикризисным планом. Мы немного поменяли формат работы и ежедневно проводим селекторы. В видео- или аудиоформат перевели и встречи с главами регионов, и еженедельные оперативные совещания, и все совещания с федеральными органами исполнительной власти. Только за два первых дня этой недели провели пять таких совещаний", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.

По словам вице-премьера, необходимо минимизировать влияние кризиса на строительную отрасль. "У нас есть четкое понимание, что стройка не должна останавливаться", - добавил он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин курирует в правительстве РФ нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Экология" в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги" и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Хуснуллин, Марат ШакирзяновичРаспространение коронавируса нового типа
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