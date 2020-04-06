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WorldSkills Russia 8 апреля запустит дистанционные курсы для граждан старше 50 лет

Коронавирус не помешает переобучить россиян старше 50 лет, сказала директор академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россияне старше 50 лет впервые смогут записаться на образовательные программы, организованные полностью в дистанционном формате, с 8 апреля 2020 года. Об этом сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель генерального директора по подготовке кадров союза "Молодые профессионалы", директор академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская.

В этом году союз должен провести обучение 25 тысяч россиян старшего возраста по нацпроекту "Демография".

"Набор на 17 программ откроется 8 апреля на нашем сайте https://50plus.worldskills.ru/. Среди них - программные решения для бизнеса, изучение языков программирования, разработка мобильных приложений, интернет-маркетинг и графический дизайн. Вполне логично, что эти области будут изучаться дистанционно", - считает Крайчинская.

По ее словам, в число программ, реализуемых при помощи интернета, вошло также направление по охране труда, пользующаяся большим спросом у слушателей - как рядовых специалистов, так и руководителей.

"Пока компетенций, которые можно изучить в дистанционном формате, немного, но дальше мы будем двигаться на увеличение этой доли", - подчеркнула директор академии.

По ее словам, распространение в России коронавируса и режим самоизоляции в регионах не помешает выполнить задачу по переобучению граждан старше 50 лет, в том числе предпенсионного возраста, поставленную в нацпроекте "Демография".

"У нас есть все возможности, чтобы выполнить эти планы. Надо понимать, что сейчас мы не в начале пути, I квартал пройден. На данный момент у нас уже свыше 14 тысяч человек направлено на обучение, большая часть из них приступили к занятиям, а где-то 4,5 тысячи даже их завершили, успев пройти в обычном формате", - сказала замгендиректора, отвечая на вопрос, удастся ли выполнить мероприятия нацпроекта в непростых текущих условиях.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; мероприятия по профессиональному обучению россиян старшего возраста.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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