Песков: в Госсовете не будет отдельной рабочей группы по корректировке нацпроектов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. В Государственном совете не будет создаваться отдельная рабочая группа для корректировки нацпроектов после утверждения президентом России Владимиром Путиным национальных целей развития страны до 2030 года. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планируется, - сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли планы создать новую рабочую группу. - Там существуют уже рабочие группы по разным направлениям, они и будут принимать участие в работе".

В среду Кремль сообщал о том, что рабочие группы Госсовета уже провели заседания, где обсуждалась корректировка нацпроектов, после подписания главой государства указа о национальных целях развития. Как отметили в Кремле, предложения рабочих групп будут представлены президенту до 30 октября.