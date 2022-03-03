Власти Кузбасса заявили, что не освоили более 30% бюджета нацпроекта "Экология"

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Кассовое неосвоение более 30% финансирования по нацпроекту "Экология" в Кемеровской области по итогам 2021 года связано с пандемией коронавируса и срывом поставок техники и комплектующих для строительства сетей газоснабжения и обновления общественного транспорта. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин обратил внимание на низкий уровень кассового освоения нацпроектов в Кузбассе в 2021 году и поручил прокуратуре Кузбасса установить причины и виновных лиц. В среднем выделенные средства на 12 нацпроектов освоены на 86,5%, наиболее низкое освоение по нацпроекту "Экология" - 69%.

"Средства федерального бюджета не освоены в полном объеме в связи с форс-мажорными обстоятельствами со стороны производителей и поставщиков по причине острой эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавируса; срывом поставки комплектующих и оборудования. В рамках мероприятий по снижению выбросов от объектов транспортной и коммунальной инфраструктур не освоено 657 млн рублей (31% от запланированного объема финансирования). В полном объеме не реализованы мероприятия по обновлению общественного транспорта и строительству сетей газоснабжения в Новокузнецке", - написал Высоцкий.

Новокузнецк входит в число наиболее экологически неблагополучных городов РФ и реализует федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", чтобы сократить объемы вредных выбросов в атмосферу из всех источников загрязнения. За федеральные средства в городе расширяется парк электротранспорта, строятся газовые сети для отапливаемых углем жилых домов. Запланированные на прошлый год мероприятия будут выполнены в течение текущего года.

"Поступление трамвайных вагонов запланировано до 1 марта 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ по прокладке трубопроводов и ввод сетей газоснабжения в эксплуатацию запланирован до 1 августа 2022 года", - уточнил министр.