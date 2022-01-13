На Чукотке 11 работников культуры прошли переобучение по нацпроекту в 2021 году

ТАСС, 13 января. В 2021 году курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта "Культура" прошли 11 работников культуры, в том числе из отдаленных северных районов Чукотки, сообщил ТАСС консультант департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Никита Подгорбунских.

"В 2021 году мы приглашали к себе федеральных экспертов, которые обучали наших специалистов. Курсы повышения квалификации были организованы по теме "Волонтерская деятельность в сфере культуры", обучение прошли 11 человек, в том числе из удаленных районов округа", - сказал Подгорбунских.

Он уточнил, что курсы проводились в рамках выполнения мероприятий проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Также в 2021 году благодаря профильному нацпроекту в поселке Беринговский был открыт первый кинозал.