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На Чукотке 11 работников культуры прошли переобучение по нацпроекту в 2021 году

Курсы повышения квалификации были посвящены теме "Волонтерская деятельность в сфере культуры"

ТАСС, 13 января. В 2021 году курсы повышения квалификации в рамках нацпроекта "Культура" прошли 11 работников культуры, в том числе из отдаленных северных районов Чукотки, сообщил ТАСС консультант департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Никита Подгорбунских.

"В 2021 году мы приглашали к себе федеральных экспертов, которые обучали наших специалистов. Курсы повышения квалификации были организованы по теме "Волонтерская деятельность в сфере культуры", обучение прошли 11 человек, в том числе из удаленных районов округа", - сказал Подгорбунских.

Он уточнил, что курсы проводились в рамках выполнения мероприятий проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Также в 2021 году благодаря профильному нацпроекту в поселке Беринговский был открыт первый кинозал.

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РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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