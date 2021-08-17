США не ожидают, что талибы вернут захваченные в Афганистане вооружения

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США осознают, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватило значительную часть американских вооружений в Афганистане, Вашингтон не ожидает их возвращения. Об этом заявил во вторник помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы, конечно, не имеем полной картины того, что произошло со всем военным имуществом. Но, очевидно, что значительная часть попала в руки "Талибана", - сказал он.

"Мы, конечно, не ожидаем, что они с готовностью отдадут его в аэропорту", - добавил Салливан.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.