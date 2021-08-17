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Смена власти в Афганистане

США не ожидают, что талибы вернут захваченные в Афганистане вооружения

Значительная часть военного имущества попала в руки "Талибана", заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США осознают, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватило значительную часть американских вооружений в Афганистане, Вашингтон не ожидает их возвращения. Об этом заявил во вторник помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы, конечно, не имеем полной картины того, что произошло со всем военным имуществом. Но, очевидно, что значительная часть попала в руки "Талибана", - сказал он.

"Мы, конечно, не ожидаем, что они с готовностью отдадут его в аэропорту", - добавил Салливан.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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