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Смена власти в Афганистане

Представитель Госдепа не ответил, считают ли США, что талибы пришли к власти силовым путем

Официальной передачи власти не было, подчеркнул представитель Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов во вторник отказался ответить на вопрос, считает ли американская сторона, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватило власть в Афганистане силой.

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"Официальной передачи власти не было. Конечно, ситуация развивается динамично", - сказал он. "Мы проводим оценки произошедшего. Диалог между афганцами продолжается, между представителями "Талибана" и представителями исламской республики", - добавил он в ответ на уточняющие вопросы. "Мы не готовы сказать это", - заключил он.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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СШАСмена власти в Афганистане
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