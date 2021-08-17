СМИ: самолет Нидерландов вылетел из аэропорта Кабула без голландцев и афганцев на борту

ГААГА, 17 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет ВВС Нидерландов вылетел из аэропорта Кабула, однако не его борту нет ни голландцев, ни афганцев. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным телеканала, на борту находятся 40 человек, их национальность не сообщается, однако известно, что среди них нет ни голландцев, ни афганцев. По неподтвержденной пока информации самолет должен приземлиться в голландском аэропорту Схипхол в ночь со вторника на среду.

По данным Министерства обороны Нидерландов, ситуация в аэропорту Кабула остается непонятной и постоянно меняется. В настоящее время воздушную гавань охраняют военные США, которые по причинам безопасности не пускают афганцев на его территорию.

Военно-транспортный самолет, о котором идет речь, базировался в Венгрии и использовался в рамках операций НАТО и ЕС. Днем ранее другой голландский самолет не смог приземлиться в Кабуле из-за небезопасной ситуации на взлетно-посадочной полосе.

Ранее во вторник в ходе дебатов в национальном парламенте исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что голландские власти нацелены вывезти всех афганских переводчиков, а также, возможно, представителей других профессий, которые помогали голландцам в Афганистане и которым может угрожать опасность со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ).