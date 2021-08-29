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Смена власти в Афганистане

Reuters: ВС США за минувшие сутки эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. человек

Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации к 31 августа

ТАСС, 29 августа. Вооруженные силы США и их союзники в субботу эвакуировали из Кабула около 2 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить военную операцию в республике. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие, по словам представителей движения, будет считаться продолжением оккупации.

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.

Теги
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