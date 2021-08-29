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Смена власти в Афганистане

Reuters: талибы утверждают, что у них есть специалисты для управления аэропортом Кабула

"Талибан" ждет окончательного сигнала от американцев, подчеркнул представитель движения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обладает высококвалифицированными специалистами для управления аэропортом Кабула, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

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По его словам, эксперты и высококвалифицированные инженеры движения готовы занять аэропорт Кабула. Он также отметил, что талибы ждут окончательного сигнала от американцев, чтобы взять полностью под контроль столичный аэропорт.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.

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