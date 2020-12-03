Эксперт: половина апартаментов Москвы может попасть под амнистию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/ Почти половина апартаментов Москвы, реализованная в рамках договоров долевого участия (ДДУ), может претендовать на статус жилья. Такое мнение высказала в четверг журналистам директор по развитию риелторской компании" Метриум" Наталья Сазонова.

По словам эксперта, за всю историю рынка в Москве с 2013 года было реализовано и находится в реализации около 5 млн кв. м апартаментов.

"Мы посмотрели, сколько из этого объема реализовывалось по ДДУ, то есть то, что оказалось в белом поле государства. Цифра получилась в районе 2 млн кв. м. По нашим ощущениям, 50-60% апартаментов останутся в серой зоне. И скорее всего, амнистия выведет на рынок эти около 2 млн кв. м", - сказала Сазонова.

Эксперт отметила, что перед государством стоит задача - отделить, какие апартаменты имеют право называться жильем, а какие нет. "Это ситуация сложная и дискуссионная", - пояснила она.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.