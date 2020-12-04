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В Нижегородской области по итогам года восстановят права 5 тыс. обманутых дольщиков

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, по всем наиболее крупным проблемным объектам удалось найти решения

ТАСС, 4 декабря. Власти Нижегородской области по итогам 2020 года восстановят права около 5 тыс. обманутых дольщиков, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона по итогам встречи с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

"Еще одной темой встречи стало восстановление прав обманутых дольщиков в регионе. Глеб Никитин подчеркнул, что в 2020 году удастся восстановить права около 5 000 граждан", - сказано в сообщении.

Как отметил глава Нижегородской области, по всем наиболее крупным проблемным объектам, таким, например, как "Новинки Smart City", удалось найти решения. "Либо ведется достройка домов, либо выплачиваются компенсации. Работа продолжается", - отметил губернатор.

По информации правительства Нижегородской области, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Всего до конца 2020 года планировалось ввести в эксплуатацию девять домов, в 2021 году - десять.

Никитин также отметил, что общий бюджет нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Экология" в регионе в 2020 году составил более 5,5 млрд рублей. Одним из важнейших направлений стало благоустройство.

"На реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на этот год из федерального бюджета доведен 1 млрд 68 млн рублей. При этом мы решили увеличить эту программу за счет консолидированного регионального бюджета - это еще 261 млн рублей. На эти средства до конца года планируется благоустроить 129 общественных пространств и 164 дворовые территории", - цитирует пресс-служба Никитина, по словам которого финансирование проекта на следующий год из федерального бюджета останется на уровне 2020 года.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьФайзуллин, Ирек Энварович
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