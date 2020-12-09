Эксперты считают, что рост цен на новостройки замедлится в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рост цен на новостройки в России сохранится в 2021 году, его темп замедлится по отношению к текущим показателям. Это обусловлено тем, что нынешний ажиотажный спрос на недвижимость пойдет на убыль, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что рост цен на жилье в регионах России стал побочным эффектом реализации программы льготной ипотеки, и эта динамика является долгосрочным риском.

"Восходящий тренд на рынке жилья в столице сохранится и в 2021 году. С высокой вероятностью цены будут расти, но медленнее, чем в 2020-м (наш базовый прогноз - плюс 6-8% по итогам 2021 года относительно текущих уровней)", - сказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, добавив, что рост цен в целом по России ожидается в том же диапазоне.

Руководитель направления первичной недвижимости в "Авито недвижимости" Дмитрий Алексеев тоже считает маловероятным, что цены на жилье в России начнут резко снижаться в ближайшее время. "В первой половине 2021 года мы ожидаем некоторое замедление темпов их роста - на уровне 7% в категории первичной недвижимости", - сказал он.

Программа льготной ипотеки на новостройки, оказавшая наибольшее влияние на строительную отрасль в 2020 году, привела к удешевлению жилищных кредитов с 8,5% до 6,5%, отметил Попов. При стандартном сроке погашения в 10-12 лет это идентично, по его словам, снижению суммарных выплат на 15-16%. Однако с произошедшим удорожанием новостроек в 2020 году застройщики уже "перенесли" в цены практически всю государственную субсидию, считает руководитель аналитического центра ЦИАН. "Так как реальные доходы населения не растут, а цены на новостройки вплотную приблизились к уровням, характерным для вторичного рынка, то и замедление роста цен в ближайшие месяцы представляется все более вероятным", - пояснил он.

Как полагают аналитики, возможное продление программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года не приведет к резкому скачку цен, так как к этой дате будет реализован весь накопившийся спрос. "Безусловно, повышение цен на новостройки является следствием повышенного спроса на них, который к июлю 2021 года, вероятнее всего, пойдет на убыль: большинство покупателей, планирующих вложить средства в недвижимость, уже это сделали", - сказал Алексеев. Кроме того, анонсированное снижение Центробанком ключевой ставки будет приближать ставки по "обычной" ипотеке к льготным 6,5%, добавил Попов.

Почему цены растут

По данным ЦИАН, рост цен на первичном рынке России в 2020 году составил около 15% в годовом выражении, при этом за период действия программы льготной ипотеки они увеличились на 11%. Так, год назад средняя цена квадратного метра по всем объявлениям в строящихся жилых комплексах составляла 96 тыс. рублей, сейчас - 110 тыс. рублей. Согласно статистике "Авито", в среднем по России стоимость квадратного метра в первичной недвижимости в ноябре 2020 года составила 98,8 тыс. рублей, что превышает январские показатели на 17,2% (84,3 тыс. рублей), а прошлогодние - на 18,6% (83,3 тыс. рублей).

При этом льготная ипотека на новостройки, вызвавшая увеличение спроса на жилье, стала только одной из причиной роста цен, считают эксперты. По словам Алексеева, на увеличение стоимости жилья также повлияло расширение программы материнского капитала и увеличение размера выплат по ней, а также снижение депозитных ставок и девальвация рубля, вызванные негативными последствиями пандемии.

"Де-факто в этом году повторилась ситуация декабря 2014 года (когда все стремились успеть купить хоть что-то, "от холодильника до квартиры"), просто она оказалась растянута на несколько месяцев", - пояснил Попов.

Он добавил, что на ценах также сказались внутриотраслевые факторы - переход на эскроу-счета, снижение объема предложения в большинстве городов, увеличение доли лотов, реализуемых на высоких стадиях строительства (и, соответственно, снижение доли доступного предложения "на котловане"), а также удорожание строительных материалов.