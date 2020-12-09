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Более 90 инцидентов и аварий на объектах ЖКХ произошло в России с начала осени

Все социальные и культурные объекты подключены к системе теплоснабжения, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. 95 происшествий произошло на объектах жилищно-коммунального хозяйства в России с начала осени: 11 аварий и 84 инцидента. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С 1 сентября Минстрой организовал систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. На сегодня мы видим, что <…> 95 происшествий произошло в ЖКХ, из которых 11 аварий и 84 инцидента", - сказал Файзуллин.

Министр объяснил, что на устранение инцидента требуется до шести часов, а аварии - от шести часов до суток. Также, по словам Файзуллина, сегодня все социальные и культурные объекты подключены к системе теплоснабжения. При этом в Забайкалье и Еврейской АО необходимо выделить дополнительные объемы жидкого топлива для прохождения осенне-зимнего сезона.

С начала сентября 2020 года во всех регионах России запущена Единая система мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.

Летом Минстрой утвердил единый подход к классификации аварий и инцидентов, благодаря чему теперь во всех регионах оценка происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам. Так, при длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжение потребителей первой категории получает статус аварии сразу.

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