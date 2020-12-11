Хуснуллин заявил, что апартаменты нужно максимально узаконить

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство России планирует не запретить, а максимально узаконить апартаменты. Такое мнение высказал в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Сказать, что мы будем запрещать апартаменты… Нет, мы считаем, что надо максимально апартаменты узаконить, чтобы люди четко понимали, что [является] жильем, а что - апартаментами", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что статус апартаментов в России до сих пор не определен. По его словам, это понятие имеет очень широкий смысл, под апартаментами подразумевают самую разную недвижимость, зачастую построенную там, где нельзя строить жилье. "А там живут люди, причем живут полноценно. Единственное только, что люди, которые живут в апартаментах, они на сегодняшний день платят не как за жилье, они не имеют никаких льгот, не могут прописаться", - сказал вице-премьер.

В интервью Аскер-заде на телеканале "Россия-24" Хуснуллин отметил, что в некоторых случаях у застройщиков не было возможности построить именно жилые помещения, так как территории застройки не удовлетворяли нормативным градостроительным требованиям по количеству парковок, обеспеченности детскими садами, школами и больницами. "Вот эти градостроительные ограничения мы считаем, надо снять", - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин также сообщил, что правительство РФ не откажется от требований к инсоляции (величине попадания солнечных лучей в помещение) при узаконивании апартаментов.

"Санитарно-эпидемиологические ограничения по инсоляции, конечно, должны оставаться. Либо людям мы должны сказать, [что] в этой квартире действительно солнце там в течение дня не будет, это квартира с ухудшенными качествами для проживания", - указал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.