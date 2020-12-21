В Госдуме попросили Минстрой решить проблему квартир с газовыми колонками в ванных

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и член комитета Михаил Чернышев направили письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой решить проблему с домами 1950-1980-х годов постройки, в которых газовые колонки для нагрева воды находятся в ванных комнатах или на цокольных этажах. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма.

Как напомнила газете председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, в соответствии с действующими нормами, любое газовое оборудование должно быть расположено в комнатах с окном либо в специальных помещениях. В письме, адресованном главе Минстроя, отмечается, что газораспределительные компании отказываются согласовывать капитальный ремонт инженерных систем газоснабжения в домах, в которых оборудование расположено в соответствии со старыми правилами.

По словам Хованской, которая является одним из авторов письма, в России довольно остро стоит проблема с газифицированным жилым фондом. Из-за проблем с неисправным оборудованием ежегодно в стране погибают тысячи людей. "Мы неоднократно предлагали разные решения. Например, устанавливать в каждой газифицированной квартире устройства автоматического отключения газа в случае утечки. Однако предложение не было согласовано из-за высокой стоимости реализации. Но устранение последствий взрывов бытового газа в домах тоже стоит немалых денег", - отметила она.

Кроме того, в Госдуме предлагают также установить в квартирах плиты с автоматической системой отключения газа во время капремонта, поскольку такие механизмы сводят на нет вероятность взрывов бытового газа, указала Хованская.

В Минстрое на момент публикации статьи на запрос "Известий" не ответили.