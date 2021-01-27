ЦИАН зафиксировал рост цен на апартаменты в Москве в 2020 году при сокращении предложения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Средняя стоимость апартаментов массового и бизнес-сегмента в Москве в 2020 году выросла на 7% до 240,9 тыс. рублей за кв. м при сокращении предложения этого вида недвижимости в столице на 30%. Такие данные привела ТАСС главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

"Без учета премиум- и элитного классов средняя цена одного кв. м апартаментов составляет сегодня в Москве 240,9 тыс. рублей, в декабре 2019 года средняя стоимость была равна 224,9 тыс. рублей. Рост за год - 7,1%. Для сегмента апартаментов большое значение имеет структура предложения из-за небольшого объема объектов, которая влияет и на среднюю стоимость", - отметила Кирюхина.

По словам эксперта, за год число апартаментов в продаже в Москве снизилось на 30%, до почти 6,5 тыс. лотов, в Московской области - на 35%, до почти 1 тыс. лотов. В столице наибольшая доля от всего объема предложения апартаментов сосредоточена в районах Отрадное (СВАО) - 15%, Пресненском (ЦАО) - 8,4%, Щукино (СЗАО) - 6,7%, Беговом (САО) - 6,5% и Покровском-Стрешневе (СЗАО) - 4,2%. По другим городам-миллионникам России доступно для покупки около 4 тыс. лотов апартаментов в Санкт-Петербурге, небольшой объем представлен в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани, посчитали в ЦИАНе.

Аналитики риелторской и консалтинговой компании "Метриум" также отмечают сокращение предложения апартаментов на первичном рынке Москвы на 27,3% по итогам года. В целом на конец 2020 года в продаже находилось 69 проектов комфорт- и бизнес-класса. При этом за год в продажу вышло 14 новых проектов апартаментов, добавляют в "Метриуме". Сокращение объема предложения на рынке апартаментов эксперты связывают с ростом спроса на этот формат недвижимости, особенно после развернувшейся во второй половине 2020 года дискуссии об определении правового статуса апартаментов.

В ЦИАНе фиксируют рост сделок с апартаментами в столице на 38% по сравнению с 2019 годом. Всего в 2020 году заключено почти 5,86 тыс. таких сделок в Москве. При этом прирост начал наблюдаться с конца лета 2020 года. "Начиная с сентября и до конца 2020 года ежемесячное количество сделок с апартаментами в Москве было в два раза выше прошлогоднего", - говорит Кирюхина.

В целом управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая считает, что в 2021 году застройщики апартаментов будут увеличивать темпы их строительства и стараться выводить новые проекты до планируемых изменений в законодательство. "В случае приравнивания апартаментов к жилью мы ожидаем рост цен на построенные и на строящиеся апарт-комплексы до сопоставимого уровня стоимости квартир в локации. В случае запрета строительства апартаментов застройщики попытаются вместо них построить жилье со всей сопутствующей инфраструктурой, но для этого нужно разработать новую исходно-разрешительную документацию, что займет около двух лет и потребует дополнительных вложений", - предполагает Литинецкая.