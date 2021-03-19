Центробанк отметил высокие темпы роста задолженности по ипотеке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Годовой темп роста задолженности россиян по ипотеке остается высоким и составляет 22% по состоянию на 1 февраля, следует из материалов Банка России.

"В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности остаются высокими - 22% по ипотечным кредитам в рублях на 1 февраля 2021 года. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в IV квартале, составила 56% (в III квартале - 54%). Осталась практически неизменной доля предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в общем объеме выданных ипотечных кредитов - 31,8% в IV квартале (в III квартале - 31,7%)", - указывает регулятор.

Банк России в будущем может рассмотреть вопрос ужесточения макропруденциальных мер по ипотечным кредитам, если быстрый рост цен на недвижимость будет продолжительным.

"В 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию. В случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам", - отмечает ЦБ