Рейтинговые агентства назвали критерии при выборе регионов для продления льготной ипотеки

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские рейтинговые агентства назвали критерии при выборе регионов для продления программы льготной ипотеки под 6,5%. Такими факторами могут стать обеспеченность граждан жильем и соотношение доходов жителей к стоимости квадратного метра недвижимости, считают опрошенные ТАСС эксперты агентств.

Программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% на новостройки действует в РФ с 1 мая 2020 года по 1 июля 2021 года в качестве антикризисной меры поддержки граждан и строительной отрасли в период пандемии. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ отправил в правительство предложения по критериям отбора регионов для продления госпрограммы. ЦБ предложил использовать при выборе регионов такие критерии как рост цен на жилье и наличие запаса предложения жилья в регионе.

Среди критериев, на которые может опираться ЦБ и правительство, все рейтинговые агентства назвали обеспеченность населения жильем (там, где она ниже, программу целесообразно продлить).

Также эксперты почти всех агентств считают, что критерием могло бы стать соотношение денежных доходов граждан и средней стоимости квадратного метра на рынке жилья в регионе. "В тех регионах, где доходы населения отстают от среднероссийских, в целях поддержки населения программу можно было бы продлить без негативного влияния на экономику", - полагает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Предложение льготной ипотеки имеет смысл в регионах, где это не повлечет чрезмерной долговой нагрузки на граждан, принявших решение взять кредит на покупку жилья, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Кроме того, к важным критериям, по мнению аналитиков, можно отнести состояние строительной отрасли в субъекте РФ, так как программа льготной ипотеки была введена как антикризисная мера, в том числе с целью поддержки строительной отрасли. "Объемы налоговых поступлений от строительной отрасли в консолидированный бюджет РФ по субъектам РФ в ряде регионов демонстрируют значительной рост. Например, за 2020 год в Хабаровском крае рост налоговых поступлений от строительной отрасли составил 3,1 раза, в Тамбовской области и ЯНАО - 1,7 раза. Рост этого показателя наблюдался в 60 субъектах РФ. В 25 регионах данный показатель сократился. Лидером по сокращению налоговых поступлений оказалась Брянская область, налоговые поступления которой сократились чуть более чем в два раза", - сообщил Максим Паршин из АКРА.

Рост цен на жилье

Динамика цен на первичное жилье также может являться фактором для отбора регионов при продлении программы, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова отмечает, что продление программы в регионах, где наблюдается рост цен на жилье, будет только раскручивать инфляцию. Наибольший прирост цены квадратного метра с начала программы в мае 2020 года, по оценке НРА, показали в Москве (рост на 29,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (26,5 тыс. руб.), Севастополе (21,3 тыс. руб.), Московской области (17,4 тыс. руб.)

Не выросли цены в республиках Хакасия, Мордовия, Адыгея, Марий Эл, Дагестан, Ингушетия, в также в Кабардино-Балкарской, Чувашской, Карачаево-Черкесской и Удмуртской республиках, Забайкальском крае, Томской, Тамбовской, Сахалинской, Псковской и Иркутской областях. "Эти регионы могут оказаться в шорт-листе кандидатов на продление программы льготной ипотеки", - полагает Алла Юрова из НРА.

"Также может быть учтена внутристрановая миграционная активность с целью создания мотивации для жителей субъектов с высоким оттоком рабочей силы иметь жилье и работать в своем регионе", - добавляет Екатерина Щурихина из "Эксперт РА" .