В Минстрое предложили заключать соглашения для госстроек до 2024 года

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин предложил проработать возможность заключения межотраслевых соглашений для всех государственных строек на период до 2024 года, чтобы стабилизировать цены на строительные материалы на территории Российской Федерации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Учитывая, что повышение цен наблюдается в целом на строительные материалы, предлагаю проработать возможность заключения межотраслевых соглашений, направленных на стабилизацию цен, гарантированное обеспечение материалами всех государственных строек на период до 2024 года. Например, такое первое соглашение может быть заключено между строителями и металлургами", - цитирует пресс-служба Файзуллина.

По словам министра, сейчас важной задачей является принятие грамотных рыночных решений по стабилизации цен в строительстве, которые позволят не допустить спада объемов строительства и достигнуть целей национальных проектов и госпрограмм по обеспечению населения жильем.

"Мы стремимся найти баланс, сформировать максимально комфортные решения для развития рынка и отрасли, поэтому сегодня Минстрой находится в открытом диалоге со всеми заинтересованными участниками - производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями", - приводит пресс-служба слова министра.

Ранее президент Национального объединения строителей, руководитель комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое РФ Антон Глушков предложил предоставить возможность строительным компаниям увеличивать стоимость госконтрактов, если за последние три месяца цены на строительные материалы, в частности, на металл, выросли более чем на 15%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала Федеральная антимонопольная служба. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.